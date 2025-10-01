На Димитровском мосту в Новосибирске уложили асфальт

В Новосибирске на Димитровском мосту завершён один из ключевых этапов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там уложили асфальт на крайней правой полосе в направлении с правого на левый берег.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что полное открытие движения по всем полосам моста планируется в середине октября.

Перед укладкой асфальта был проведен комплекс подготовительных работ, включавший монтаж арматурного каркаса и опалубки для деформационного шва на одной из опор. Также была обустроена гидроизоляция проезжей части и тротуара, уложен защитный бетонный слой. Параллельно с этим продолжается ремонт и покраска перильного ограждения.

В настоящий момент подрядная организация укладывает асфальт на тротуаре. Масштабный ремонт моста включает приведение в нормативное состояние всех ограждений, замену дорожной одежды на проезжей части и тротуарах и ремонт деформационных швов. Качеством исполнение контролируют эксперты «Гормоста» и представители подрядной организации ООО «Трасса плюс».

