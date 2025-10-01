Новосибирский археолог нашел на Алтае древние петроглифы возрастом 5 тысяч лет

Это открытие может указывать на определенную общность культур, существовавших в этих регионах в древности.

Археолог Андрей Бородовский из Новосибирского государственного педагогического университета сделал значительное открытие в урочище Сальджар на Горном Алтае, где были обнаружены петроглифы возрастом примерно пять тысяч лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ученого.

По словам Бородовского, на западном склоне хребта Сальджар археологи выявили несколько тысяч петроглифов, которые свидетельствуют о непрерывной исторической преемственности на протяжении почти пяти тысячелетий.

Кроме того, исследователь отметил, что существуют интересные параллели между петроглифами, найденными в Центральной Азии, и теми, что находятся на Дальнем Востоке. Это открытие может указывать на определенную общность культур, существовавших в этих регионах в древности.

