Пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк

С 6 по 23 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Новосибирский зоопарк продолжает добрую традицию, запуская ежегодную акцию. С 6 по 23 октября двери зоопарка открыты для бесплатного посещения пенсионерам.

Эта социальная инициатива проводится с 2008 года и приурочена к Международному дню пожилого человека. В этом году зоопарк также принимает участие в Декаде инвалидов, что позволяет расширить круг льготников.

Бесплатно посетить зоопарк в эти дни смогут:

Пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) при предъявлении паспорта, пенсионного удостоверения или социальной карты.

Инвалиды всех групп при предъявлении соответствующего документа.

