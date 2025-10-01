82.76% -1.2
сегодня 08:16
общество

Пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк

Фото: Сиб.фм
С 6 по 23 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Новосибирский зоопарк продолжает добрую традицию, запуская ежегодную акцию. С 6 по 23 октября двери зоопарка открыты для бесплатного посещения пенсионерам.

Эта социальная инициатива проводится с 2008 года и приурочена к Международному дню пожилого человека. В этом году зоопарк также принимает участие в Декаде инвалидов, что позволяет расширить круг льготников.

Бесплатно посетить зоопарк в эти дни смогут:

Пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) при предъявлении паспорта, пенсионного удостоверения или социальной карты.

Инвалиды всех групп при предъявлении соответствующего документа.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в новосибирском зоопарке показали фото малыша орангутанга.

Наталья Шлюшинская
журналист

