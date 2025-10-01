82.76% -1.2
сегодня 12:25
проиcшествия

В Новосибирске почти неделю ищут 69-летнюю женщину в розовой кофте

Фото: "ЛИЗААЛЕРТ"
26 сентября 2025 года она вышла из дома и не вернулась.

В Ленинском районе Новосибирска без вести пропала 69-летняя Нина Шевцова (Иванова). Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», 26 сентября 2025 года она вышла из дома и не вернулась, поэтому к поискам подключились волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Женщина была одета в голубой жилет, розовую кофту, серые брюки, белые босоножки. С собой у нее была коричневая сумка.

Если у вас есть информация о местонахождении Нины Шевцовой, сообщите об этом по телефону ПСО 8-800-700-54-52 или наберите 112.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске пропал 18-летний молодой парень.

#поиски пропавших #Новосибирская область
Элина Тихая
Журналист

