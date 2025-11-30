Хоккейная «Сибирь» уступила «Автомобилисту» в домашнем матче. Фоторепортаж

29 ноября в Новосибирске прошёл напряженный матч, в котором местная «Сибирь» со счётом 2:4 уступила екатеринбургскому «Автомобилисту».

Гости первыми открыли счет ещё в первом периоде, а во втором увеличили своё преимущество.

Однако новосибирская команда смогла проявить характер и отыграться. Сначала свою первую шайбу в КХЛ забросил Антон Косолапов, а затем дебютным голом за «Сибирь» отличился Илья Федотов, сравняв счет.

Тем обиднее для хозяев стала концовка встречи, где «Автомобилист» сумел забросить третью шайбу. Попытка «Сибири» отыграться с шестым полевым игроком, заменив вратаря за несколько минут до финальной сирены, не увенчалась успехом, и четвертая шайба гостей была заброшена в пустые ворота.