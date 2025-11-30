Психолог рассказал о выходе на работу после декрета

В России женщины после родов могут оформить отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет. Кто-то выходит на работу уже через пару месяцев, кто-то остаётся дома полтора года — пока действуют выплаты, а некоторые используют весь возможный срок. Однако почти каждая мать рано или поздно сталкивается с необходимостью возвращения к работе, что порой становится вызовом, особенно если навыки за время отпуска притупились, пишет Общественная служба новостей.

Практикующий психолог Михаил Хорс считает, что поддерживать профессиональную форму можно, выполняя работу в ограниченном режиме, но только при наличии сил, желания и времени. По его мнению, важно избегать крайностей: не укорять себя за невозможность работать, но и не отказываться полностью от собственных интересов ради ребёнка. Эксперт отметил, что длительное отсутствие в профессии почти неизбежно отражается на карьере, и признание этого факта помогает легче вернуться к трудовой деятельности.

Хорс напомнил, что в обществе встречается мнение, будто женщина с маленьким ребёнком не должна работать. Он подчеркнул, что если есть желание и ресурс, работа допустима, а при их отсутствии не стоит испытывать чувство вины. Такой подход, по его словам, позволяет сохранить баланс и избежать эмоционального выгорания.

