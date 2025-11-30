82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 04:58
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 04:58
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
вчера 19:56
общество

Россияна будут судить за подаренный сыну питбайк

Фото: ru.freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Белове будут судить мужчину, который подарил своему сыну питбайк. Ребенку 13 лет, водительских прав у него нет.

В СК Кузбасса сообщили, что мальчик попал в аварию на подаренном питбайке и получил закрытую черепно-мозговую травму и травму позвоночника – они причинили вред здоровью средней тяжести.

За это на беловчанина завели уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

В ведомстве уточнили, что доказательства были собраны, поэтому дело направили в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу, пишет Сiбдепо.

Ранее Сиб.фм писал, что 13 детей пострадали в ДТП с питбайками в Новосибирске в этом году.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.