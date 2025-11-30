Россияна будут судить за подаренный сыну питбайк

В Белове будут судить мужчину, который подарил своему сыну питбайк. Ребенку 13 лет, водительских прав у него нет.

В СК Кузбасса сообщили, что мальчик попал в аварию на подаренном питбайке и получил закрытую черепно-мозговую травму и травму позвоночника – они причинили вред здоровью средней тяжести.

За это на беловчанина завели уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

В ведомстве уточнили, что доказательства были собраны, поэтому дело направили в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу, пишет Сiбдепо.

