В больницу Новокузнецка доставили пациента с симптомами холеры

В Новокузнецке было экстренно сообщено о возможной болезни, которая могла попасть в Кузбасс из-за границы. В инфекционную больницу был доставлен пациент с симптомами, характерными для холеры, который сразу был помещен в реанимацию. Вместе с ним был госпитализирован и его контактное лицо.

Медицинские работники быстро изолировали обоих в специальные боксы для лечения инфекционных заболеваний и провели необходимые анализы. Больница перешла на усиленный режим работы, сотрудники были одеты в защитные костюмы. Это вызвало реакцию профильных служб города.

В пресс-службе Минздрава региона отметили, что в Новокузнецкой городской клинической инфекционной больнице имени В.В. Бессоненко имеются четкие алгоритмы для реагирования на подобные ситуации, что помогает предотвращать распространение опасных инфекций. К счастью, результаты лабораторных исследований показали, что у пациента была обычная бактериальная кишечная инфекция, не представляющая угрозы для окружающих, пишет Сiбдепо.

