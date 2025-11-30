В деревне Верх-Чик в Новосибирской области введен карантин по бешенству

В Ордынском районе Новосибирской области, в деревне Верх-Чик, официально введён карантин. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте регионального правительства.

Заражённое животное обнаружили на территории частного подворья, расположенного на улице Молодёжной.

Ограничения будут действовать вплоть до 29 января 2026 года. На весь период карантина на территории населённого пункта вводится ряд запретов, в частности, отменяются проведение выставок, ярмарок и любых других мероприятий с участием животных.

Кроме того, доступ посторонних лиц на территорию подворья, где был выявлен очаг инфекции, запрещен. Исключение составляют сотрудники, занятые выполнением производственных операций и обслуживанием восприимчивых животных, специалисты государственной ветеринарной службы РФ, а также персонал, привлеченный для работ по ликвидации очага заболевания.

Ранее Сиб.фм сообщал что очаг бешенства был был обнаружен у девятиэтажного дома № 58/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев.