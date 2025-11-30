В Кузбассе пьяная женщина избила ребёнка

В Новокузнецке пьяная женщина побила 11-летнюю девочку, рассказали в пресс-службе прокуратуры Кузбасса в социальных сетях.

Как установил суд, ранее осужденная уже привлекалась к административной ответственности за нанесение побоев. В прошлом она также находилась в нетрезвом состоянии во время происшествия.

Пострадавшая была соседкой женщины и проходила мимо. В тот момент случилось нападение, пишет Сiбдепо.

Теперь ребёнок боится выходить из дома.

Нападавшая своей вины не отрицает. Суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ и выплаты 30 тысяч рублей за моральный ущерб.

Ранее Сиб.фм писал о подробностях смерти 2-летней девочки от йогурта в Новосибирске.