82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 04:59
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 04:59
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
вчера 21:43
общество

В Кузбассе пьяная женщина избила ребёнка

Фото: ru.freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новокузнецке пьяная женщина побила 11-летнюю девочку, рассказали в пресс-службе прокуратуры Кузбасса в социальных сетях.

Как установил суд, ранее осужденная уже привлекалась к административной ответственности за нанесение побоев. В прошлом она также находилась в нетрезвом состоянии во время происшествия.

Пострадавшая была соседкой женщины и проходила мимо. В тот момент случилось нападение, пишет Сiбдепо.

Теперь ребёнок боится выходить из дома.

Нападавшая своей вины не отрицает. Суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ и выплаты 30 тысяч рублей за моральный ущерб.

Ранее Сиб.фм писал о подробностях смерти 2-летней девочки от йогурта в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.