Несоответствие в материалах и побои: подробности смерти 2-летней девочки от йогурта в Новосибирске

В Новосибирске завершилось расследование по делу бывшего детского хирурга Дмитрия Аксенова, из-за халатности которого умерла 2-летняя девочка.

В суде установили, что врач допустил ошибку в диагнозе, не распознав объективные признаки заворота кишок у ребенка. Дмитрию Аксенову назначили условное наказание в виде трех лет с испытательным сроком на три года. Его также лишили права заниматься медицинской практикой на срок в два года и шесть месяцев.

Мать погибшей девочки Елена Кинчарова выразила недовольна приговором и намерена обжаловать его. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Она утверждает, что хирург нес правовые последствия своей неправильной диагностики и недооценил серьезность состояния ребенка. Женщина также подчеркнула, что многочисленные несоответствия в деле вызывают у нее сомнения в объективности расследования.

Эксгумация тела девочки и анализ материалов вскрытия показали, что ребенок страдал от кишечной непроходимости, но медики не смогли оперативно выявить эту проблему.

Елена Кинчарова утверждает, что если бы ее дочери оказали помощь вовремя, то ее смерть можно было бы предотвратить.

Елена также не понимает, как удалось зафиксировать побои после смерти Аделины, учитывая, что ни в одной из больниц, куда её доставляли, подобные повреждения не были замечены. Она считает, что если бы синяки появились до поступления в медицинское учреждение, врачи обязательно бы обратили на них внимание, особенно на вывернутую лодыжку, учитывая, что девочка в то время была способна самостоятельно стоять и ходить.

«Мы делали отдельную экспертизу в Калининградской области. Сначала в больнице сказали, что ребенок погиб в 5 утра, а потом заявили, что в 6:45. А как время смерти могло сместиться? Следователь мне объяснил, что она как будто умерла в одно время, а зафиксировали чуть позже. Мне медики сказали, что по всей видимости никаких реанимационных действий не проводилось», — рассказала мама девочки.

Напомним, что трагедия произошла в январе 2020 года в Новосибирске. Как писал Сиб.фм, 19 января родители с тремя детьми пришли на горку, а по дороге домой зашли в магазин за сладостями. Вечером 2-летняя дочь по имени Аделина выпила йогурт и уснула, но ближе к полуночи ее состояние ухудшилось. Родители отметили, что девочка испытывала острую боль и страдала от рвоты. Они немедленно вызвали скорую помощь. Медики доставили маленькую пациентку в детскую городскую клиническую больницу №3, где врачи диагностировали у нее сахарный диабет.

В медицинском учреждении ребенка не оставили. Малышку перевели в стационар детской городской клинической больницы №1. Пациентка провела всю ночь под капельницей без родителей. На утро родителям позвонили и попросили немедленно приехать в больницу. Врачи передали им ужасные новости: «Крепитесь, мы сделали все возможное, но ваша дочь умерла».