Водитель, чью аварию обсуждал весь Новосибирск, избежал тюрьмы

Суд закрыл дело о массовом ДТП на Красном проспекте.

Никита Веретин, 24-летний житель города, не понес уголовной ответственности за инцидент, произошедший прошлым летом, так как полностью компенсировал ущерб всем пострадавшим.

Дело было прекращено в мировом суде Заельцовского района. Напомним, Веретина считали владельцем и водителем BMW X5 M, который стал причиной аварии с участием семи автомобилей. Изначально молодого человека обвиняли в умышленном повреждении чужого имущества, но позже обвинение изменили на «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Согласно информации на сайте 2-го судебного участка, решение о прекращении дела было вынесено 11 декабря. Веретину назначили меру уголовно-правового характера (ст. 25.1 УПК РФ), которая предусматривает судебный штраф при условии полного возмещения ущерба.

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