Новогоднюю елку подожгли у здания администрации в Новокузнецке

Юного поджигателя задержали.

В Новокузнецке у здания администрации произошел поджог новогодней елки, о чем сообщил Telegram-канал Mash. По информации местных жителей, за этим стоит 13-летний подросток, который ранее уже поджигал мусорный контейнер в центре города. Юного нарушителя задержали правоохранительные органы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска держит дома пятнадцать змей. По словам хозяйки, змеи спокойны и не доставляют хлопот. Соседи змей тоже не боятся, так как те, не могут покинуть террариум.