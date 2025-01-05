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сегодня
06 января, 03:04
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вчера 23:00
общество

Новогоднюю елку подожгли у здания администрации в Новокузнецке

Telegram-канал Mash

Юного поджигателя задержали.

В Новокузнецке у здания администрации произошел поджог новогодней елки, о чем сообщил Telegram-канал Mash. По информации местных жителей, за этим стоит 13-летний подросток, который ранее уже поджигал мусорный контейнер в центре города. Юного нарушителя задержали правоохранительные органы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска держит дома пятнадцать змей. По словам хозяйки, змеи спокойны и не доставляют хлопот. Соседи змей тоже не боятся, так как те, не могут покинуть террариум.

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Дарья Лапина
Журналист

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