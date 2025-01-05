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вчера 23:55
общество

Модель Playboy Елену Перминову из Новосибирска подозревают в новом романе после нашумевшего «развода»

Фото: соцсети

Сибирячка разошлась с миллиардером, который был ее гражданским мужем. У них четверо общих детей.

Модель Playboy Елена Перминова из Новосибирска, недавно пережившая громкий разрыв с миллиардером, с которым у нее четверо детей, теперь, по слухам, завела новый роман. В настоящее время она отдыхает в Мексике, где проводит дни на пляжах, а ночи — в клубах. Блогер Антон Суворкин сообщил, что звезда находится в компании загадочного мужчины, что подтверждается фотографиями, опубликованными в его Telegram-канале.

Фото Модель Playboy Елену Перминову из Новосибирска подозревают в новом романе после нашумевшего «развода» 2

С Александром Лебедевым Елена познакомилась в 17 лет. За годы совместной жизни пара неоднократно расставалась, а один из самых сложных периодов пришелся на время, когда Перминова ждала четвертого ребенка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска держит дома пятнадцать змей.

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Дарья Лапина
Журналист

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