сегодня
30 ноября, 16:58
пробки
3/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
сегодня 11:29
культура

Все билеты на спектакли Рождественского театрального фестиваля в Новосибирске раскупили

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
В театре «Глобус» пройдёт XVI Международный Рождественский фестиваль искусств, который сразу же привлёк огромное внимание новосибирских зрителей. Театральная программа начнётся 4-го и завершится 16 декабря.

Несмотря на объёмную программу, включающую выступления более десятка коллективов, значительная часть билетов была раскуплена ещё в первые недели продаж. На данный момент билетов почти не осталось.

Публика ждёт спектакли от столичного «Современника», знаменитой вахтанговской труппы и новокузнецкого драмтеатра, а также отдельные программы Илзе Лиепы и Ольги Кабо. Интерес вызвали гастроли театров «Шалом» и «Амазгаин», которые ранее никогда не выступали в Новосибирске.

Стоимость билетов варьируется от 800 до 4000 рублей. По всем признакам, фестиваль станет одним из главных культурных событий декабря.

0
Наталья Шлюшинская
журналист

