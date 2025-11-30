Все билеты на спектакли Рождественского театрального фестиваля в Новосибирске раскупили

В театре «Глобус» пройдёт XVI Международный Рождественский фестиваль искусств, который сразу же привлёк огромное внимание новосибирских зрителей. Театральная программа начнётся 4-го и завершится 16 декабря.

Несмотря на объёмную программу, включающую выступления более десятка коллективов, значительная часть билетов была раскуплена ещё в первые недели продаж. На данный момент билетов почти не осталось.

Публика ждёт спектакли от столичного «Современника», знаменитой вахтанговской труппы и новокузнецкого драмтеатра, а также отдельные программы Илзе Лиепы и Ольги Кабо. Интерес вызвали гастроли театров «Шалом» и «Амазгаин», которые ранее никогда не выступали в Новосибирске.

Стоимость билетов варьируется от 800 до 4000 рублей. По всем признакам, фестиваль станет одним из главных культурных событий декабря.