В Новосибирской области за неделю ликвидировали 70 пожаров

С 24 по 30 ноября спасатели потушили 70 пожаров и эвакуировали 7 человек, погибли двое. Об этом сообщили МЧС Новосибирской области.

В Новосибирской области с 24 по 30 ноября произошло 70 пожаров. В ходе ликвидации спасатели эвакуировали 7 человек, 4 получили травмы, 2 человека погибли.

Особо крупные происшествия за неделю: