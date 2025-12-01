82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 14:53
сегодня 12:36
общество проиcшествия

В Новосибирской области за неделю ликвидировали 70 пожаров

Фото: ru.freepik.com
С 24 по 30 ноября спасатели потушили 70 пожаров и эвакуировали 7 человек, погибли двое. Об этом сообщили МЧС Новосибирской области.

В Новосибирской области с 24 по 30 ноября произошло 70 пожаров. В ходе ликвидации спасатели эвакуировали 7 человек, 4 получили травмы, 2 человека погибли.

Особо крупные происшествия за неделю:

  • 26 ноября, село Томилово (Мошковский район): пожар в частном доме, горели веранда и кровля на площади 176 кв. м. Погиб мужчина 1957 года рождения.

  • 27 ноября, гостиница «Сити отель»: возгорание на 3-м этаже, сработала пожарная сигнализация. Эвакуировались 60 человек. Спасены 7 человек, госпитализирован мужчина 1977 года с отравлением.

  • 28 ноября, улица Фадеева: произошёл хлопок аэрозольного баллончика с последующим горением. Пожар самозатух, пострадавших нет.

Александра Провоторова
журналист

