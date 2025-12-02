82.76% -1.2
сегодня 09:45
общество

Трёх новосибирских подростков отправили в СИЗО по обвинению в диверсии

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
29 ноября Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для трёх 15-летних школьников. Они обвиняются в диверсии и содействии диверсионной деятельности, сообщили в объединённой пресс-службе судов Новосибирской области.

Как следует из материалов дела, один из подростков подговорил знакомых на совершение поджогов. По версии следствия, 22 ноября они подожгли оборудование базовой станции «ВымпелКома», а 26 ноября двое подростков совершили поджог на аналогичном объекте ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Обе станции связи находились в Октябрьском районе.

Суд постановил заключить всех троих несовершеннолетних обвиняемых под стражу до 27 января 2026 года. Следует отметить, что данные судебные постановления пока не вступили в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске задержали женщину, подозреваемую в диверсии на Транссибе.

