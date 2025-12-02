82.76% -1.2
сегодня 18:40
общество

В Новосибирске рост заражения гриппом и ОРВИ вынудил ввести ограничения

Фото: Сиб.фм
В Новосибирской области фиксируется устойчивый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, который за неделю увеличивается на 10–15 %.

На оперативном совещании в региональном правительстве главным врачом городской поликлиники № 22 Любовью Евдокимовой и министром здравоохранения области Ростиславом Заблоцким была представлена информация об ухудшении ситуации.

По словам министра, ведомство готовит дополнительные меры, включая возможность введения масочного режима в школах. Медики сообщают, что в последние недели лабораторные исследования подтверждают случаи гриппа А, а также риновирусной и бокавирусной инфекции.

Губернатор Андрей Травников поручил рассматривать решения заблаговременно, поскольку в соседних регионах уже вводятся карантинные ограничения. Сейчас классы и группы закрываются при пороге заболеваемости 20 %, однако при необходимости этот показатель могут снизить до 15 %.

Врачи рекомендуют населению своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов и соблюдать основные профилактические меры.

0
