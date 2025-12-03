В посёлке под Новосибирском ввели карантин из-за бешенства

В рабочем посёлке Колывань ввели карантин после обнаружения там очага бешенства. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правительства Новосибирской области 2 декабря.

Источник инфекции находился на территории одного из личных подсобных хозяйств на улице Кирова. Карантин в Колывани продлиться до 30 января 2026 года.

В соответствии с введённым режимом, посещение неблагополучного хозяйства посторонними запрещено. Исключение сделано для персонала, выполняющего производственные операции, сотрудников государственной ветеринарной службы, а также лиц, привлеченных для ликвидации очага. Также туда нельзя ввозить, а оттуда вывозить восприимчивых животных.

Среди ограничений, которые распространяются на весь посёлок – запрет проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных.