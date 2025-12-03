Глава ВТБ Костин дал прогноз по курсу рубля в 2026 году

В следующем году возможно ослабление национальной валюты: доллар будет стоить до 90 с лишним рублей. Такой прогноз озвучил глава ВТБ Андрей Костин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

Топ-менеджер отметил, что на курс будут оказывать влияние сразу несколько факторов.

"Нам кажется, что будут, конечно, факторы действовать, которые будут способствовать снижению курса рубля и может выйти на траекторию 90+. Ряд факторов — это уменьшение внебюджетной продажи валюты со стороны Центрального банка и, конечно, сокращение доходов бюджета за счет снижения цен на нефть и увеличения дисконтов <...>", – заявил Костин.

Ничего плохого в ослаблении рубля глава ВТБ не видит. По словам Андрея Костина выход стоимости рубля на траекторию 90 плюс будет иметь положительный результат для экспортеров и для бюджета.