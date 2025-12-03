Из-за всплеска гриппа и COVID-19 в Новосибирскую область возвращаются ограничения

На фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом власти Новосибирской области готовятся усилить противоэпидемические меры. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства 1 декабря, губернатор Андрей Травников поручил ужесточить санитарный режим в образовательных и медицинских учреждениях.

По данным министра здравоохранения региона Ростислава Заблоцкого, за минувшую неделю число случаев ОРВИ в области выросло на 10-15%, причём основной всплеск пришёлся на выходные дни.

Губернатор подчеркнул необходимость своевременного введения карантинных мероприятий, чтобы избежать массового перевода школ или целых муниципалитетов на дистанционное обучение. Он потребовал от профильных министерств оценить все риски и оперативно на них реагировать.

Ростислав Заблоцкий сообщил, что с середины текущей недели в медицинских учреждениях будет введён масочный режим с минимизаций контактов между больными и здоровыми людьми.

В сфере образования Андрей Травников призвал не дожидаться, когда уровень заболеваемости превысит 20% от общего числа учащихся. Он напомнил, что в прошлые эпидемические сезоны порог для принятия мер снижался до 15%. Цель – обеспечить стабильную очную работу школ до новогодних каникул без массового перехода на дистант. Глав муниципалитетов обязали взять ситуацию под особый контроль.