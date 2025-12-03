82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 12:06
сегодня 11:10
проиcшествия

В Новосибирске СК начал проверку после нападения на пенсионерку в переходе

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
СУ СК России по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту нападения на пенсионерку в Центральном районе Новосибирска. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе ведомства.

Поводом стала информация, ранее опубликованная в СМИ. Напомним, что 1 декабря 2025 года в одном из подземных переходов города мужчина ударил ногой в лицо пожилой женщине. Пострадавшей на месте была оказана необходимая медицинская помощь, её жизни ничто не угрожает.

В рамках проверочных мероприятий следователи установят все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Наталья Шлюшинская
журналист

