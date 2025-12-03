82.76% -1.2
сегодня 08:36
проиcшествия

Жестокое нападение: курьер ударил пожилую женщину в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Шокирующий случай произошёл вечером 1 декабря в центре Новосибирска. Курьер ударил пожилую женщину ногой в подземном переходе на площади Ленина.

На записи, которая была опубликована в нескольких Telegram-каналах, видно, как молодой человек внезапно с разворота бьёт в лицо ногой женщину. От удара она упала и ударилась головой об пол и стену.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого, а также все обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм писал о том, как арендатор угрожал хозяину квартиры пистолетом в Новосибирске.

Наталья Шлюшинская
журналист

