Жестокое нападение: курьер ударил пожилую женщину в Новосибирске

Шокирующий случай произошёл вечером 1 декабря в центре Новосибирска. Курьер ударил пожилую женщину ногой в подземном переходе на площади Ленина.

На записи, которая была опубликована в нескольких Telegram-каналах, видно, как молодой человек внезапно с разворота бьёт в лицо ногой женщину. От удара она упала и ударилась головой об пол и стену.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого, а также все обстоятельства произошедшего.

