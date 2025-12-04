Губернатор Андрей Травников возложил цветы к Монументу Славы в День Неизвестного солдата

В День неизвестного солдата, который отмечается в России 3 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников возложил цветы к мемориалу праха неизвестного солдата-сибиряка на Монументе Славы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В торжественной церемонии возложения венков и цветов вместе с главой региона приняли участие полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев, председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Также в мероприятии, посвященном памяти погибших воинов, чьи имена остались неизвестными, участвовали представители органов власти, правоохранительных структур, общественных организаций и жители Новосибирской области.

Участники церемонии почтили память всех погибших российских и советских воинов минутой молчания.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что губернатор Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив приняли участие в работе Х отчетно-выборной конференции Новосибирской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.