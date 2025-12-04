Новосибирский продюсер представил композицию, созданную по мотивам резонансной истории с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной.

Новосибирская поэтесса Катя Матвеева написала песню о скандальном «эффекте Долиной». Начинается песня так:

Погода в доме требует вложений,

А остальное в общем суета,

И наплевать на миллионы мнений,

Лариса, вы совсем уже не та.

Поводом для создания песни послужил гражданский конфликт, начавшийся летом 2024 года. Тогда Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках. Покупателем стала мать-одиночка Полина Лурье. Однако позже выяснилось, что в сделке участвовали мошенники. Суд признал договор недействительным и вернул недвижимость Долиной, а Лурье фактически осталась без жилья и средств, вложенных в покупку.

История получила широкий отклик в соцсетях и медиа, большинство пользователей приняли сторону Лурье.

Катя Матвеева в своей песне обыграла тему доверия, ошибок и правовых коллизий вокруг недвижимости и намекнула на то, что Долина воспользовалась своей репутацией и влиянием, чтобы повернуть неоднозначную ситуацию целиком в свою пользу. Песня завершается так:

Здесь можно сокрушаться сколь угодно,

Но всё случается всегда наоборот,

Когда в суде стоит артист народный,

Которого не выбирал народ.

30 ноября депутат Госдумы Сергей Гаврилов призвал Верховный суд принять новое постановление по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — заявил Гаврилов «РИА Новости».

По состоянию на 4 декабря, песня не записана в студии.

«У нас дуэт с Алексеем Кабановым, юный талантливый гитарист, который играет в технике фингерстайл. С ним будем делать песню из этого стихотворения», — сказала Катя Матвеева Сиб.фм.

На днях Новосибирский зоопарк иронично обыграл ситуацию с продажей квартиры Долиной в своем телеграм-канале.