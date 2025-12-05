82.76% -1.2
сегодня 10:07
общество
Банк Уралсиб улучшил позиции в топ-15 по объему портфеля кредитов предпринимателям

Фото ПАО «Банк Уралсиб»
Банк Уралсиб вошел в топ-15 рейтинга банков (12 место) по размеру портфеля качественных кредитов индивидуальным предпринимателям по итогам 10 месяцев 2025 года, улучшив свои позиции на 1 пункт по сравнению с предыдущим месяцем. На 01.11.2025 года портфель Уралсиба составил 4,8 млрд рублей. Рейтинг банков опубликовал в своем исследовании сервис Brobank.ru.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и другие полезные возможности для ведения и развития бизнеса. Банк Уралсиб входит в топ-10 рейтинга банков (9 место) по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2024 году, по версии Эксперт РА.

Реклама ПАО «Банк Уралсиб» ИНН 0274062111 Erid:2W5zFJAiPZJ

Галина Дидан
Журналист

