Губернатор Травников в День Героев Отечества поблагодарил новосибирских бойцов за самоотверженность и отвагу

«Сибирская земля всегда была богата на смелых людей. И сегодня в Новосибирской области 13 Героев Российской Федерации, один Герой Социалистического Труда, один Герой Труда Российской Федерации, три полных кавалера Орденов Славы.

Сегодня каждого сибиряка, кто взял в руки оружие для того, чтобы защитить наш суверенитет, нашу правду и справедливость; кто не прячется за спинами товарищей, выполняет свой воинский долг — долг мужчины, мы считаем героем. Именно такие люди сегодня присутствуют в этом зале. Тысячи именно таких наших земляков-новосибирцев сегодня сражаются на полях специальной военной операции, добывают важную стратегическую победу для нашей страны, а фактически — для всего мира.

Каждого из вас мы называем героем, каждого благодарим за самоотверженность, за то, что вы продолжаете с гордостью нести и крепите славное имя воина-сибиряка», – обратился к участникам мероприятия Губернатор.

С Днём Героев Отечества поздравил новосибирцев и командующий Сибирским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-полковник Николай Марков: «Мужество, отвага, способность к жертвенному подвигу, были и остаются важнейшим качеством национального характера народа России. Каждое время рождает своих героев. Проходят годы, даже столетия, а героические подвиги и мужество героев остаются в исторической памяти нашего народа.

И сегодня, в непростое для государства время, граждане России, проявляя мужество, отвагу и доблесть, совершают героический подвиг, защищая целостность и свободу нашей Родины.

Мы дорожим Героями Отечества, всеми, кто стоял на защите его интересов, теми, кто продолжает славные традиции Защитников Отечества, выполняя свой воинский, служебный и гражданский долг. В этот знаменательный день желаю всем крепкого здоровья, стойкости духа и профессиональных успехов во благо нашей Родины — России».

Во время мероприятия военнослужащим Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, за вклад в дело защиты Отечества были вручены высокие награды.

Также Андрей Травников, Николай Марков, ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, представители общественных организаций, жители Новосибирска возложили цветы к бюсту первого трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина.

Для справки

9 декабря – возрождённый праздник, существовавший в дореволюционной России – День георгиевских кавалеров. В 1769 году Екатерина II в этот день учредила Императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – высшую воинскую награду Российской Империи.

В этот день россияне отдают дань памяти героическим предкам, а также чествуют ныне здравствующих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года.