общество

На Новосибирск обрушится мощная магнитная буря после вспышки M8.1

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
9 декабря Землю накроет мощная магнитная буря. По прогнозам, она может достигнуть почти 7 баллов, что соответствует уровню G3 – сильная буря.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ночь с 6 на 7 декабря на Солнце произошла двойная вспышка M-класса. Она сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы, направленным в сторону Земли. Мощность излучения вспышки в пике составила M8.1, что соответствует 81% от нижней границы высшего X-класса.

По предварительным данным, магнитная буря достигнет уровня G2 (средняя буря) примерно к десяти утра по новосибирскому времени 9 декабря. А к часу дня уровень повысится до G3. С разной интенсивностью продолжаться магнитная буря будет до четырёх утра 10 декабря. Затем магнитосфера успокоится, но уже с семи часов утра прогнозируется ещё один всплеск – на уровне 5 баллов (слабая буря).

Наталья Шлюшинская
журналист

