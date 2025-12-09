82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 07:29
пробки
3/10
погода
-32°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 07:29
пробки
3/10
погода
-32°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 06:30
общество

В Новосибирске продают производство детской обуви за 17 млн рублей

Фото: сайт объявлений
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области появилось объявление о продаже действующего производства детской ортопедической обуви. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Стоимость бизнеса составляет 17 миллионов рублей. По данным владельцев, предприятие работает более десяти лет и имеет устойчивый сбыт через интернет-магазин, маркетплейсы и оптовых партнеров.

Сообщается, что производство полностью функционирует, а бренд официально зарегистрирован.

В описании указано, что покупателю передают помещение по договору аренды, оборудование, запасы сырья и готовой продукции, а также раскрученные витрины на маркетплейсах и сайт. Собственники заявляют об автоматизированном учёте и готовности подтвердить финансовые показатели документами. В состав бизнеса входит штат сотрудников и база поставщиков.

Владельцы подчёркивают, что готовы сопровождать нового собственника на этапе перехода.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.