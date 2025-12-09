82.76% -1.2
экономика общество

В Новосибирске средняя зарплата за 2025 год составила 83,7 тысячи рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Новосибирской области за первые девять месяцев 2025 года достигла 83 689 рублей, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистики, уровень зарплат в Сибирском федеральном округе варьируется в зависимости от отрасли и региона. В СФО в среднем работники организаций за январь–сентябрь получили 83 741 рубль. Среди соседних регионов выше всего зарплаты в Красноярском крае и Иркутской области.

В Новосибирской области больше всего получают специалисты в сфере информационных технологий — 156 034 рубля, а также в финансовой и страховой деятельности — 129 931 рубль. Меньше всего зарабатывают работники гостиниц и общественного питания — около 56 014 рублей, а также сферы услуг и недвижимости.

В сельском хозяйстве средняя зарплата составила 66 082 рубля, в обрабатывающих производствах — 87 473 рубля, в образовании — 69 111 рублей.

