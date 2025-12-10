Новые штрафы за нарушение ПДД с 2026 года: что изменится для водителей?

С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые изменения в сфере штрафов за нарушения правил дорожного движения. Водителям придётся быть внимательнее: многие наказания станут значительно выше.

Например, штраф за превышение на 20–40 км/ч штраф вырастет с 500 до 750 рублей, на 40–60 км/ч — с 1–1,5 тысячи до 1,5–2,5 тысячи рублей. Максимальный штраф за превышение до 80 км/ч составит 7,5 тысячи рублей. За проезд на красный свет впервые придется заплатить 1,5 тысячи рублей, при повторном подобном нарушении — 7,5 тысячи рублей. Штраф за движение по встречным перекресткам вырос до до 7,5 тысячи рублей, за непристёгнутый ремень безопасности — до 1,5 тысячи рублей. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, если действия не подпадают под уголовную ответственность, штраф составит 30–45 тысяч рублей. Отсутствие ОСАГО при повторном нарушении будет караться штрафом от 3 до 5 тысяч рублей вместо прежних 800 рублей.

Кроме того, изменятся условия получения скидки на оплату штрафа: теперь нужно оплатить 75% суммы в течение 30 дней, тогда как раньше действовала скидка 50% в течение 20 дней.

Эксперты предупреждают: водителям стоит заранее подготовиться к изменениям, пересмотреть стиль вождения и проверить наличие всех необходимых документов, чтобы избежать штрафов в новом году.