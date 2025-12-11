82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 11:13
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
сегодня 10:37
общество

Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за отказы в перелёте и проблемы с багажом

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Авиакомпания «Сибирь» оштрафована на 45 тысяч рублей по итогам проверки Новосибирской транспортной прокуратуры по обращениям пассажиров. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры.

Как выяснилось, в июле, августе и сентябре 2025 года 19 пассажирам, вылетавшим из Новосибирска в Сочи, Сургут и Красноярск, было отказано в посадке из-за превышения доступных мест в связи с регистрацией на рейсы трансферных пассажиров иного стыковочного рейса.

Также в мае и августе произошли два инцидента с багажом на рейсах в Нерюнгри и Тюмень. В одном случае пассажир вообще не получил свой багаж, а в другом он прибыл повреждённым.

За повторное оказание услуг с нарушением требований законодательства авиакомпания привлечена к административной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области подрядчика оштрафовали за срыв сроков строительства ФАПа.

Наталья Шлюшинская
журналист

