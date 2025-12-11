82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 11:13
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 11:13
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
сегодня 10:01
общество

Четвёртый мост через Обь в Новосибирске откроют 15 декабря

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Открытие нового моста через Обь в Новосибирске намечено на 15 декабря. Об этом сообщил Сиб.фм источник в правительстве Новосибирской области.

15 декабря 2025 года в 23:00 должно состояться открытие четвёртого моста. Напомним, что его строительство ведётся с 2018 года по концессионному соглашению между правительством региона и «Сибирской концессионной компанией», которая входит в группу «ВИС».

После ввода моста в эксплуатацию для автомобилистов откроется основной участок автодороги. Также будет задействована в полном объёме правобережная развязка и более десяти съездов на левом берегу.

Платный проезд начнёт действовать лишь после сдачи всех объектов проекта, в том числе тоннеля в створе улицы Станиславского.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.