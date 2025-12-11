Четвёртый мост через Обь в Новосибирске откроют 15 декабря

Открытие нового моста через Обь в Новосибирске намечено на 15 декабря. Об этом сообщил Сиб.фм источник в правительстве Новосибирской области.

15 декабря 2025 года в 23:00 должно состояться открытие четвёртого моста. Напомним, что его строительство ведётся с 2018 года по концессионному соглашению между правительством региона и «Сибирской концессионной компанией», которая входит в группу «ВИС».

После ввода моста в эксплуатацию для автомобилистов откроется основной участок автодороги. Также будет задействована в полном объёме правобережная развязка и более десяти съездов на левом берегу.

Платный проезд начнёт действовать лишь после сдачи всех объектов проекта, в том числе тоннеля в створе улицы Станиславского.