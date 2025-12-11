Новосибирский комбриг Андрей Панферов заявил о сроках окончания СВО

Специальная военная операция не закончится в ближайшие месяцы, и решения по ее завершению будут зависеть от политической воли руководства страны. Такого мнения придерживается командир разведывательно-штурмовой бригады Андрей Панферов. Своей точкой зрения он поделился с Сиб.фм.

По его словам, пока политики не остановятся на каких-то договоренностях, боевые действия в разной фазе — вялотекущей, среднетекущей, активной — будут продолжаться. Панферов подчеркнул, что не стоит считать президента США Дональда Трампа в переговорах миротворцем, так как он — президент страны, из-за которой все это началось.



«Нам в любом случае надо сейчас расширять коридор, чтобы сократить вероятность налета на территорию нашей страны», — считает Панферов.



Он также убежден, что боевые действия не прекратятся и после официального объявления мира, будут провокации на территории ЛНР и ДНР.

«Я хочу сказать, что конфликт легко начать и очень тяжело закончить. Я прогнозирую следующее. Эта тягомотина будет длиться очень долго, потому что в нас вцепились и вцепились очень крепко», — подытожил комбриг.

