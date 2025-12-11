В Новосибирске 10 декабря стартовал Кубок Первого канала-2025

10 декабря в Новосибирске стартовал Кубок Первого канала. Событие началось с открытой тренировки сборной России и матча по адаптивному хоккею в рамках проекта «Хоккей для всех».

Впереди – насыщенная программа. В ближайшие дни зрителей ждут напряженные противостояния: сборная России сыграет с командами Беларуси и Казахстана. Также пройдёт турнир по хоккею в формате 3х3 и международные детские соревнования «Кубок Первого канала. Дети». А, кроме того – мастер-шоу с участием российской сборной, где звезды хоккея продемонстрируют своё мастерство, покажут интересные упражнения и технику владения клюшкой.

«Не упустите возможность стать частью этого грандиозного спортивного события, погрузиться в атмосферу настоящего хоккейного праздника и зарядиться спортивным азартом!», — написал в своём Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, что Кубок Первого канала продлится до 14 декабря.

