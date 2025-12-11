Выручка пекарен Новосибирской области выросла на 16%

Выручка в пекарнях Новосибирской области выросла за год с декабря 2024 года, также повысился и средний чек. Об этом говорят данные компании «Эвотор», предоставленные Сиб.фм.

К примеру, в ноябре средняя выручка таких точек выросла на 16% по сравнению с ноябрём предыдущего года.

При этом средний чек увеличился более значительно – на 19%, составив 211 рублей.

Расчёты были основаны на данных касс «Эвотор» в Новосибирской области. Подсчитывались усреднённые показатели выручки по разным сегментам и количества чеков на одну точку.

