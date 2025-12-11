82.76% -1.2
общество

Новосибирцы стали реже посещать частные клиники

Количество обращений в частные медклиники Новосибирской области на декабрь 2025 года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таковы данные компании «Эвотор», которые были предоставлены по запросу Сиб.фм.

Несмотря на сокращение числа обращений, общая выручка клиник в среднем выросла на 11%. Аналитики связывают это с увеличением среднего чека, который достиг 7397 рублей, что на 30% выше показателя прошлого года.

По мнению экспертов, тренд демонстрирует сдвиг в поведении пациентов: они все чаще выбирают не разовые визиты, а комплексные и более дорогостоящие программы.

Расчёты основаны на данных касс «Эвотор» в регионе. Учитывалась усреднённая на точку выручка в различных сегментах и усреднённое количество на точку чеков.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что прирост медицинских кадров в Новосибирской области в 2024 году составил порядка пятисот человек.

