Редкая аномалия половых органов: всплыли новые откровения из архива сутенёра Эпштейна

Опубликованные Министерством юстиции США новые документы, связанные с фигурой Джеффри Эпштейна, проливают свет на ранее неизвестные детали его личной жизни и медицинских проблем. Согласно расследованию журналистов, основанному на этих материалах, скандально известный финансист страдал от редкой аномалии половых органов, проходил лечение венерических заболеваний и гормональную терапию, направленную на повышение либидо.

Извлеченные из архива переписки, в том числе с сотрудниками Кливлендской клиники, свидетельствуют о длительных проблемах Эпштейна с низким уровнем тестостерона и сниженным либидо. В одном из сообщений, датированном 24 апреля 2015 года, Эпштейн выражает сомнения относительно необходимости гормональной терапии, отмечая, что проблема с низким тестостероном беспокоит его на протяжении 15 лет. Несмотря на его колебания, врач настоял на проведении лечения.

Помимо этого, в медицинских записях обнаружены свидетельства того, что Эпштейн страдал от ряда венерических заболеваний, включая гонорею. В одной из детализированных записей говорится о наличии в анализах "власоглава и гистолитики", небольшом количестве крови в моче, полипах мочевого пузыря и лейкоцитах.

Особый интерес вызывают показания одной из жертв Эпштейна, назвавшейся Риной. Она утверждает, что у финансиста имела место редкая аномалия половых органов, которые выглядели деформированными. Журналисты также обнаружили в переписке Эпштейна предложения, касающиеся "увеличения достоинства", однако неясно, принял ли он эти предложения.

Эти новые медицинские подробности добавляют еще один слой к и без того неоднозначному образу Джеффри Эпштейна, который погиб в заключении в 2019 году, ожидая суда по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Его помощница, Гислейн Максвелл, была осуждена в 2021 году за пособничество.

Публикация архива, включающего фотографии, сообщения и контакты, продолжает вызывать широкий общественный резонанс, так как в этих материалах фигурируют имена известных политиков и членов королевских семей, таких как экс-принц Британии Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон, президент Франции Эммануэль Макрон и другие. Ранее доступ к некоторым данным был получен хакерами, узнавшими пароль из документов по делу Эпштейна.

Новые медицинские детали, раскрытые в архиве, могут послужить дополнительным контекстом для понимания мотивов и поведения Джеффри Эпштейна, но, безусловно, не меняют сути обвинений, выдвинутых против него и его сообщников. Расследование продолжается, и каждое новое опубликованное свидетельство вызывает шквал вопросов и спекуляций.