Шок-новости о смерти Шуры: его ответ потряс всех

Не успела новость о кончине певца Шуры зависнуть в «Яндексе», как за считанные часы наделала настоящую бурю! Артист, не желая оставаться в тени мрачных сплетен, вмиг выскочил на свет и заявил: «Я жив, здоров и готов покорять сцену!».

На своей странице в соцсетях он с сарказмом поблагодарил всех за «заботу» и «своевременное оповещение».

Но это еще не всё: директор Шуры, Павел Депершмидт, был в полном шоке от «новости». Как только он узнал о «смерти» своего подопечного, бросился звонить. Но, увы, ни ответа, ни привета... В три часа ночи ему наконец-то удалось дозвониться до певца, который с легкостью развеял все слухи: «Со мной всё в порядке!» – сказал он, смеясь.

Напомним, что три года назад Шура пережил настоящую драму: наркотики чуть не стоили ему жизни, а однажды он даже потерял руку.