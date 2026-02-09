82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 февраля, 07:17
пробки
3/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 77.65 | eur 92.01
82.76% -1.2
сегодня
10 февраля, 07:17
пробки
3/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 77.65 | eur 92.01
вчера 22:10
общество

Шок-новости о смерти Шуры: его ответ потряс всех

Фото: Сиб.фм / из открытых источников
Подпишитесь на Telegram-канал

Не успела новость о кончине певца Шуры зависнуть в «Яндексе», как за считанные часы наделала настоящую бурю! Артист, не желая оставаться в тени мрачных сплетен, вмиг выскочил на свет и заявил: «Я жив, здоров и готов покорять сцену!».

На своей странице в соцсетях он с сарказмом поблагодарил всех за «заботу» и «своевременное оповещение».

Но это еще не всё: директор Шуры, Павел Депершмидт, был в полном шоке от «новости». Как только он узнал о «смерти» своего подопечного, бросился звонить. Но, увы, ни ответа, ни привета... В три часа ночи ему наконец-то удалось дозвониться до певца, который с легкостью развеял все слухи: «Со мной всё в порядке!» – сказал он, смеясь.

Напомним, что три года назад Шура пережил настоящую драму: наркотики чуть не стоили ему жизни, а однажды он даже потерял руку.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.