Сын как крючок, пистолет в сугробе: как готовили покушение на генерала Алексеева

История покушения на генерал‑лейтенанта Владимира Алексеева оказалась куда грязнее и циничнее, чем просто «киллер и заказ». По версии следствия, ключом к вербовке стал... собственный сын исполнителя. Именно через него заказчики вышли на Любомира Корбу — 66‑летнего уроженца Тернопольской области, который в декабре 2025 года спокойно приехал в Москву и начал охоту.

Как сообщили силовики, Корбу завербовали ещё в августе 2025‑го в Тернополе. «В вербовке при содействии польских спецслужб был задействован его сын — гражданин Польши Любош Корба», — говорится в материалах дела. С этого момента пенсионер превратился в наёмника: ежемесячные выплаты в криптовалюте, задания, слежка за высокопоставленными военными в Москве и области.

Оружие ждать не пришлось. Координаты тайника с пистолетом Макарова с глушителем и патронами ему передали заранее. Ключ от двери подъезда генерала Алексеева лежал в другом тайнике — его оставила Зинаида Серебрицкая, арендовавшая квартиру в том же доме и позже сбежавшая на Украину.

День покушения выглядел почти буднично. Корба вошёл в подъезд, поднялся, выстрелил в генерала четыре раза. Потом — холодный расчёт: выбежать, спрятать рюкзак с пистолетом в сугробе, переодеться и поехать в аэропорт. План был простой — рейс в ОАЭ и новая жизнь за обещанные 30 тысяч долларов.

Не сложилось. Корбу задержали, экстрадировали в Москву. Он и его помощник Виктор Васин признали вину. Роль Васина была прозаичной, но важной: арендовать жильё, купить билеты, дать проездной. Следствие указывает, что он придерживался радикально оппозиционных взглядов и активно участвовал в протестной активности.

Покушение произошло 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Генерал‑лейтенант был госпитализирован в тяжёлом состоянии, но уже через день пришёл в сознание — угрозы жизни нет.

Теперь в деле — целый набор статей: покушение на убийство, посягательство на жизнь военнослужащего, незаконный оборот оружия. Один фигурант сидит, другой сбежал, третий оказался сыном, который стал наживкой.