вчера 19:20
общество

В Новосибирске цена билета на концерт Shaman взлетела до 11 тысяч рублей

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске резко выросла стоимость билетов на концерт певца Shaman. Цена на отдельные места достигает 11 тысяч рублей. Обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Выступление артиста запланировано на 14 февраля и пройдёт на площадке «Локомотив-Арена». Судя по схеме зала, самые дорогие билеты предлагаются на места, расположенные ближе всего к сцене, а также в центральных секторах.

Диапазон цен на концерт широкий: минимальная стоимость начинается от 2,5 тысячи рублей, однако значительная часть доступных мест относится к более высоким ценовым категориям. Отдельные сектора практически полностью распроданы.

Рост цен связан с высоким спросом на концерт. Shaman остаётся одним из самых популярных российских исполнителей, а выступление в День всех влюблённых дополнительно подогревает интерес со стороны зрителей.

Игорь Кириченко
Журналист

