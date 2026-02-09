Когда СМИ снова заговорили о прогнозах Владимира Жириновского, в фокусе оказался один год — 2026‑й. Именно его лидер ЛДПР называл финальной точкой украинского конфликта, ещё тогда, когда само слово «СВО» не звучало ни в сводках, ни в лентах новостей.

В декабре 2021 года Жириновский в эфире ЛДПР ТВ спокойно, почти буднично говорил о феврале 2022‑го. «Если откажутся — вы почувствуете это в четыре часа утра», — бросил он, словно реплику в зал. Через два месяца страна проснулась в новой реальности.

Для него происходящее никогда не было локальной историей. Украина, по Жириновскому, — лишь один из узлов большого геополитического шторма, где сталкиваются интересы России, США и Европы. Этот шторм, утверждал он, должен пройти через несколько фаз и завершиться в 2026 году — вместе с переформатированием всего мирового порядка.

Отдельной датой он выделял весну 2026‑го. В его риторике именно тогда должны были совпасть внутренние кризисы, международное давление и «усталость системы». Параллельно он говорил о проблемах внутри НАТО, о том, что США «замкнутся на своём континенте», а отношения России и Европы станут ещё холоднее.

Скептики годами списывали всё это на фирменный стиль Жириновского — громкий, резкий, эпатажный. Но список совпадений постепенно рос.

Ещё в начале 90‑х он говорил о возвращении Крыма. Повторял это в 1998‑м и 2008‑м.

«Русский флот из Севастополя никогда не уйдёт», — заявлял он в украинских телеэфирах, перечисляя города, которые, по его словам, «никогда не были чужими».

В 2004 году он уверенно сказал, что следующим президентом США станет афроамериканец. В 2008‑м победил Барак Обама. В 2012‑м Жириновский предупреждал: Януковича снесут.

«Там, где революция, — там дураки руководители», — объяснял он, рассуждая о маятнике украинской политики.

В 2016 году он говорил о риске покушения на Дональда Трампа: «Если будет делать не то — убьют, как Кеннеди». В июле 2024‑го в Трампа действительно стреляли.

В 2019‑м — прогноз конфликта вокруг Ирана. В 2021‑м — предупреждение о Казахстане и совет русским «возвращаться домой». Уже в январе 2022‑го туда вошли силы ОДКБ.

После смерти Жириновского в 2022 году его заметки и фразы продолжают всплывать — как будто он говорил не для эфира, а «на потом». Зампред Госдумы Борис Чернышов публиковал записи с его прогнозами: 2025 год — новое объединение Русского мира, 2040‑й — объединение славянского.

Но чаще всего сегодня вспоминают именно одну дату — 2026‑й. Ту самую, о которой Жириновский говорил без пафоса, как о чём‑то неизбежном.