«Мамочка, почему я так и не выросла?»: тело 9‑летней девочки нашли в овраге у кладбища

Он сказал, что они просто сходят за мороженым. Девятилетняя Даша Асеева вышла из дома с деньгами в руках — и больше туда не вернулась.

Это случилось 29 мая 2013 года в Благовещенске под Уфой. Девочка осталась с бабушкой: мать была на работе в столице региона. Вечером Даша пошла гулять. С ней был знакомый — 23‑летний сосед семьи. Его знали, ему доверяли. Он часто бывал в доме, жил рядом, общался с ребёнком.

Когда к ночи Даша не вернулась, родные начали искать её сами. Потом — полиция. В тот же день возбудили уголовное дело. Район прочёсывали дворы, посадки, окраины. К поискам подключились волонтёры, спасатели, кинологи. Десять дней город жил в режиме ожидания.

Сначала нашли телефон девочки — на окраине. Через несколько метров, в овраге у городского кладбища, — тело. Полуголое, присыпанное землёй.

Следствие установило: в тот вечер мужчина предложил Даше пойти «ловить ящериц». По данным правоохранителей, он увёл ребёнка за кладбище, к пересохшему ручью. Там он изнасиловал девочку и задушил её.

После этого подозреваемый вернулся в город и начал выстраивать алиби: гулял по улицам, общался с соседями, заходил в магазин. Из‑за путаницы во времени он некоторое время оставался вне подозрений. Проверялись разные версии — вплоть до приезжего маньяка. В деле фигурировали двое братьев, но их причастность не подтвердилась.

При этом Дашу часто видели именно с этим мужчиной. Они считались друзьями. В тот же день девочка помогала его семье: вызывала «скорую», покупала лекарства для ребёнка его сожительницы.

Позже мужчина был арестован и дал признательные показания. Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима и обязал выплатить семье погибшей компенсацию.

После оглашения приговора мать девочки впервые заговорила с журналистами. Она рассказала, что Даша часто снится ей и задаёт один и тот же вопрос: почему она так и не выросла.

Осуждённому предстоит психиатрическая экспертиза. Следователи проверяют его возможную причастность к другим преступлениям.