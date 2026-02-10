Развлекали, приглашали, отбирали: какие звёзды из России всплыли в деле Эпштейна

Вокруг дела Джеффри Эпштейна — американского финансиста, осуждённого за создание сети по торговле людьми и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, — снова шум. Минюст США публикует новые массивы документов, и в них, как в плохом сериале без финала, продолжают всплывать неожиданные имена. На этот раз — с российским акцентом.

В так называемых «файлах Эпштейна» фигурирует Алла Пугачёва. По данным канала, певицу рассматривали как возможную участницу одной из встреч с финансистом — в роли модели. В документах она якобы значилась как «самая популярная женщина России». Этот список составил Борис Николич — бывший советник Билла Гейтса, анализировавший известных женщин для потенциальных контактов Эпштейна. Однако дальше бумаги дело не пошло: кандидатуру Пугачёвой, по утверждению источников, сам Эпштейн не одобрил.

Те же материалы содержат странную историю, связанную с группой «Иванушки International». Одна из знакомых Эпштейна рассказала, что в 1995 году на концерте с ней познакомился 24‑летний российский юноша‑модель. Девочке тогда было шесть лет. Спустя несколько месяцев этот «модельный» персонаж якобы стал участником популярного бойз‑бэнда — и им, утверждает канал, оказался Кирилл Андреев.

Ещё одно имя — Тимур Бекмамбетов. Его, как пишут СМИ, в 2017 году рассматривали как ВИП‑гостя закрытой вечеринки на Кубе. Формально — двухдневный семинар для «выдающихся новаторов мира», посвящённый изучению мозга и природы гениальности. В списке приглашённых, по данным канала, также значились иллюзионист Джефф Макбрайд и британский спортсмен Эдди Эдвардс.

В материалах, связанных с Эпштейном, всплывает и имя Владимира Жириновского. «Национальная служба новостей» сообщает: финансист получал по почте статьи о политических процессах в России, как минимум в двух из них упоминался основатель ЛДПР.

Зарубежная пресса добавляет ещё один эпизод: в 2012 году Эпштейн через помощницу пытался организовать встречу с моделью Ириной Шейк. Ассистентка Лесли Грофф связывалась с её знакомыми, уточняя, свободна ли Шейк 14 февраля. Состоялась ли встреча — неизвестно.

Отдельной строкой в документах проходит предприниматель Умар Джабраилов. Он подтвердил, что был знаком с Гислейн Максвелл — соучастницей Эпштейна, осуждённой за вовлечение несовершеннолетних. В архивах есть их переписка 2001 года: Максвелл сообщала, что планирует прилететь в Россию вместе с Эпштейном.

Самый странный штрих — мем с логотипом Louis Vuitton и подписью «Vladimir Lenin». Сообщение датировано 2013 годом, отправитель не установлен.

Файлы продолжают публиковать. Список имён — расти. История — явно далека от финальных титров.