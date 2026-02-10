Решение принято: когда объявят демобилизацию с СВО

В Государственной Думе РФ активизировалась работа по подготовке законодательных инициатив, направленных на урегулирование вопросов демобилизации российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Как сообщают федеральные СМИ, депутат Госдумы Колесник выступил с инициативой к парламентариям оперативно заняться разработкой поправок в российское законодательство.

По информации, опубликованной «Газетой.ру», одной из ключевых задач является принятие нового закона, который бы комплексно регламентировал процесс увольнения бойцов. Отсутствие четких рамок и процедур может создавать препятствия для возвращения домой тех, кто выполнил свой долг. Внесение изменений в правовое поле позволит участникам СВО увольняться не только по причине ранений, но и по личным обстоятельствам, например, в случае болезни членов семьи. Депутат подчеркнул, что существует множество вариантов ротации, которые на данный момент не закреплены законодательно.

Спикер Совета Федерации Татьяна Москалькова ранее сообщала о получении многочисленных обращений от граждан, касающихся вопросов демобилизации. В то же время, по мнению экспертов, отсутствие четкой информации о сроках подписания соответствующих государственных указов и распоряжений может быть связано с отсутствием конкретных планов по завершению боевых действий.

Что касается перспектив дальнейшей мобилизации, то, по словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вопрос о «второй волне» частичной мобилизации уже пройден. Увеличение численности Вооруженных Сил РФ до 2,39 миллиона человек, инициированное Президентом В.В. Путиным, будет осуществляться и далее исключительно на добровольной основе, посредством привлечения военнослужащих по контракту и создания для них соответствующих стимулов.