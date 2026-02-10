82.76% -1.2
сегодня 11:39
общество

Увидел ключи и поехал: в Новосибирске задержали угонщика каршерингового автомобиля

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске полиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля, арендованного через каршеринг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ночью 8 февраля в полицию обратился представитель сервиса краткосрочной аренды. По его словам, автомобиль «Volkswagen Polo» был оставлен клиентом на проспекте Карла Маркса, а вскоре пропал. Арендатор, ненадолго отлучившийся, вернулся и не обнаружил машину на месте.

Мужчина незамедлительно сообщил о случившемся в компанию, перемещение угнанного «Volkswagen» отследили с помощью специального программного обеспечения. Ориентировку незамедлительно передали всем наружным нарядам.

Сотрудники фирмы дистанционно заблокировали двигатель автомобиля, когда он находился на Красном проспекте. На месте был задержан 23-летний житель Ленинского района, ранее не судимый. Как оказалось, молодой человек, выйдя из кафе, увидел открытый автомобиль с ключами в замке зажигания и решил поехать на нём в другое увеселительное заведение.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Угнанный автомобиль возвращен каршеринговой компании, расследование продолжается.

Наталья Шлюшинская
журналист

