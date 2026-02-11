Дуров отреагировал на замедление работы Telegram в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал вводимые в России ограничения доступа к его платформе.

В своём заявлении он представил их как попытку властей заставить граждан перейти на контролируемые государством приложения.

«Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры», — написал Павел Дуров

Он также напомнил о ситуации в Иране, отметив, что восемь лет назад иранские власти тоже вводили запрет на Telegram, пытаясь перевести пользователей на государственные аналоги. Но эта стратегия, по его оценке, потерпела неудачу. По словам Дурова, большинство иранцев до сих пор используют мессенджер, обходя ограничения, и предпочитают его приложениям, где возможна слежка.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Роскомнадзор принял решение вводить последовательные ограничения в работу мессенджера.