82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 19:07
пробки
6/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 77.20 | eur 91.94
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 19:07
пробки
6/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 77.20 | eur 91.94
сегодня 15:54
общество

Губернатор Белгородской области Гладков выразил обеспокоенность из-за замедления Телеграм

Фото: Сиб.фм / телеграм-канал Вячеслав Гладков
Подпишитесь на Telegram-канал

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обеспокоен замедлением работы мессенджера Телеграм. Об этом 11 февраля он написал в своём официальном канале.

По словам главы региона, его Телеграм-канал является основным источником оперативной информации для жителей, особенно по вопросам безопасности на фоне быстро меняющейся обстановки.

«Я переживаю, что замедление может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами — прифронтовой регион», — отметил Гладков.

Ранее Сиб.фм писал, что депутаты Заксобрания Новосибирской области высказались о блокировке Телеграм.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.