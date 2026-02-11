Губернатор Белгородской области Гладков выразил обеспокоенность из-за замедления Телеграм

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обеспокоен замедлением работы мессенджера Телеграм. Об этом 11 февраля он написал в своём официальном канале.

По словам главы региона, его Телеграм-канал является основным источником оперативной информации для жителей, особенно по вопросам безопасности на фоне быстро меняющейся обстановки.

«Я переживаю, что замедление может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами — прифронтовой регион», — отметил Гладков.

