«Новые люди» в Новосибирске назвали способ избежать блокировки Телеграм

Партия «Новые люди» запустила специального бота и собрала более 56 тысяч подписей против блокировки Telegram. О недопустимости таких ограничений представители партии говорили еще в конце января. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что с большим уважением относится к Павлу Дурову и его вкладу в развитие интернета по всему миру.

Как рассказал 11 февраля Сиб.фм депутат Горсовета Новосибирска от «Новых Людей» Андрей Шамалев, партия выступила за открытие офиса мессенджера в столице Сибири. По задумке политиков, это может поспособствовать урегулированию конфликта Дурова с властями России.

«Блокировка Telegram создаст неудобства для миллионов пользователей. Многие общаются с близкими, другие используют его для деловых переговоров. Чтобы сохранить доступ к этому мессенджеру, наша партия предложила Павлу Дурову открыть официальное представительство Telegram в России. Мы даже выступили с инициативой разместить этот офис в Новосибирске. Здесь есть все необходимые условия: квалифицированные кадры и научная база. Если такое представительство будет открыто, Telegram сможет легче наладить диалог с государственными органами», — сообщил Сиб.фм Шамалёв.

