Банки предлагают персонализацию цифровых карт

Банки расширяют функционал мобильных приложений — теперь клиенты могут персонализировать внешний вид своих дебетовых карт. Так, о возможности менять дизайн цифровых карт заявил ВТБ.

В банковской сфере отмечают растущий запрос на персонализацию цифровых сервисов. Возможность кастомизировать элементы интерфейса — один из способов сделать взаимодействие с финансовыми продуктами более эмоциональным и индивидуальным. Пользователи получают возможность адаптировать визуальный облик карты под личные предпочтения или настроение. Это могут быть виды природы, животные, сезонные коллекции и пр. Выбранный дизайн отображается в банковском приложении и при бесконтактной оплате.