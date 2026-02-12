82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 20:43
пробки
4/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 20:43
пробки
4/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
сегодня 18:23
общество

Банки предлагают персонализацию цифровых карт

Фото freepik.com, автор @freepik / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

Банки расширяют функционал мобильных приложений — теперь клиенты могут персонализировать внешний вид своих дебетовых карт. Так, о возможности менять дизайн цифровых карт заявил ВТБ.

В банковской сфере отмечают растущий запрос на персонализацию цифровых сервисов. Возможность кастомизировать элементы интерфейса — один из способов сделать взаимодействие с финансовыми продуктами более эмоциональным и индивидуальным. Пользователи получают возможность адаптировать визуальный облик карты под личные предпочтения или настроение. Это могут быть виды природы, животные, сезонные коллекции и пр. Выбранный дизайн отображается в банковском приложении и при бесконтактной оплате.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.